Лидер республиканцев в Сенате США призвал увеличить расходы на оборону из-за растущих угроз со стороны России и Китая

По его словам, увеличивать военный бюджет Вашингтон должен уже со следующего года, чтобы противостоять тому, что он назвал "растущими угрозами со стороны" России и Китая. Макконел призвал "уделять больше внимания обороне".
Агентство отмечает, что заявление сенатора может привести к разногласиям с республиканцами в Палате представителей, которые хотят сохранить расходы на оборону на текущем уровне в 2024 финансовом году. Часть республиканцев намерена использовать эту тему, чтобы критиковать президента Джо Байдена за увеличение государственного долга.
Несмотря на это, Макконнелл считает, что расходы на американскую оборону должны соответствовать вызовам, с которыми США сталкиваются на мировой арене. По его словам, угроза исходит не только от РФ и Китая и потребность в увеличении военного бюджета, очевидно, "по любым оценкам, растет".
Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 год 23 декабря. Его объем был рекордным и составил $858 млрд – на $45 млрд больше, чем предлагал сам Байден. В нем предусмотрены средства для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года до 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. 24 февраля США объявили о военной помощи еще на $2 млрд.