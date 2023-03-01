Лидер республиканцев в Сенате США призвал увеличить расходы на оборону из-за растущих угроз со стороны России и Китая

По его словам, увеличивать военный бюджет Вашингтон должен уже со следующего года, чтобы противостоять тому, что он назвал "растущими угрозами со стороны" России и Китая. Макконел призвал "уделять больше внимания обороне".

Агентство отмечает, что заявление сенатора может привести к разногласиям с республиканцами в Палате представителей, которые хотят сохранить расходы на оборону на текущем уровне в 2024 финансовом году. Часть республиканцев намерена использовать эту тему, чтобы критиковать президента Джо Байдена за увеличение государственного долга.

Несмотря на это, Макконнелл считает, что расходы на американскую оборону должны соответствовать вызовам, с которыми США сталкиваются на мировой арене. По его словам, угроза исходит не только от РФ и Китая и потребность в увеличении военного бюджета, очевидно, "по любым оценкам, растет".