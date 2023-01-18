НАТО увеличивает боевые группы на восточном фланге – заместитель главы Альянса

Цель по усилению блока будет достигнута в кратчайшие сроки – Джоанэ Фото: ЕРА

По его словам, речь идет об усилении тактических групп до уровня бригад.

"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня.. Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", – заявил он.

Также Джоанэ сказал о необходимости расширения странами блока военной промышленности, чтобы нарастить количество производимого оружия и боеприпасов, что необходимо для пополнения запасов.

"Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны", – отметил замглавы НАТО.

Джоанэ добавил, что война в Украине будет долгой, а 2023 год – тяжелым.

"Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту.. 2023 год будет сложным, мы должны поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо", – сказал он.