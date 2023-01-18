НАТО увеличивает боевые группы на восточном фланге – заместитель главы Альянса

По его словам, речь идет об усилении тактических групп до уровня бригад.
"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня.. Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", – заявил он.
Также Джоанэ сказал о необходимости расширения странами блока военной промышленности, чтобы нарастить количество производимого оружия и боеприпасов, что необходимо для пополнения запасов.
"Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны", – отметил замглавы НАТО.
Джоанэ добавил, что война в Украине будет долгой, а 2023 год – тяжелым.
"Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту.. 2023 год будет сложным, мы должны поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо", – сказал он.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В ответ на войну России в Украине НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты ДРЛО НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.
17 января в столицу Румынии Бухарест прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Североатлантического альянса. Как сообщил министр обороны Румынии Анджел Тылвэр, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза. Планируется, что они будут обеспечивать безопасность Альянса до 2035 года.