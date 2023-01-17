В Румынию прибыли самолеты НАТО, которые будут следить за войной в Украине. Видео

По словам министра, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза.
"В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Румыния и союзники в безопасности!" – написал Тилвар.
Он опубликовал видео с подробностями о самолетах. В видео сказано, что они поддерживают миссии и операции НАТО посредством наблюдения за воздушным пространством. Планируется, что они будут обеспечивать безопасность Альянса до 2035 года.
Его фюзеляж – это модифицированный пассажирский Boeing 707. Длина – 46,6 м, ширина 4,5 м, размах крыльев 44,43 м, диаметр локатора 9,1 м.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В ответ на войну России на Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отмечают в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты ДРЛО НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов вблизи границ НАТО.