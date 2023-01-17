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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Румынию прибыли самолеты НАТО, которые будут следить за войной в Украине. Видео

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В Румынию прибыли самолеты-разведчики НАТО
В Румынию прибыли самолеты-разведчики НАТО
Фото: EPA

В столицу Румынии Бухарест 17 января прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

По словам министра, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза.

"В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Румыния и союзники в безопасности!" – написал Тилвар.

Он опубликовал видео с подробностями о самолетах. В видео сказано, что они поддерживают миссии и операции НАТО посредством наблюдения за воздушным пространством. Планируется, что они будут обеспечивать безопасность Альянса до 2035 года.

Его фюзеляж – это модифицированный пассажирский Boeing 707. Длина – 46,6 м, ширина 4,5 м, размах крыльев 44,43 м, диаметр локатора 9,1 м.

https://www.facebook.com/angel.tilvar.oficial/videos/5800356026722939/

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В ответ на войну России на Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отмечают в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты ДРЛО НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов вблизи границ НАТО.

Теги: НАТО, Румыния, разведчики, самолеты, война России против Украины
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