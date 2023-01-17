В Румынию прибыли самолеты НАТО, которые будут следить за войной в Украине. Видео

По словам министра, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза.

"В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Румыния и союзники в безопасности!" – написал Тилвар.

Он опубликовал видео с подробностями о самолетах. В видео сказано, что они поддерживают миссии и операции НАТО посредством наблюдения за воздушным пространством. Планируется, что они будут обеспечивать безопасность Альянса до 2035 года.

Его фюзеляж – это модифицированный пассажирский Boeing 707. Длина – 46,6 м, ширина 4,5 м, размах крыльев 44,43 м, диаметр локатора 9,1 м.