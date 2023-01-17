В Румынии на пляж вынесло двигатель ракеты от российского ЗРК "Панцирь-С1". Фото, видео

Объект передали министерству обороны, специалисты ВМС Румынии установили, что это двигатель российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Взрывоопасных веществ в нем нет, отметили авторы релиза.

В ВМС Румынии считают, что ракета, скорее всего, упала в море во время боевых действий в ходе войны России против Украины в Черном море и волнами ее прибило к румынскому пляжу.

Как сообщил Digi24, ракета была обнаружена на территории, прилегающей к отелю Gura Portiței – это примерно в 90 км от границы с Украиной. В том районе боевые действия велись на острове Змеиный, который был освобожден от оккупантов в начале лета 2022 года. В июне украинские военные сообщали об уничтожении на острове российских ЗРК "Панцирь-С1".

Фото и видео элемента ракеты опубликовало румынское издание Ziarul Amprenta.

For * ele Navale Române au transmis ast * zi c * elementul descoperit pe plaja de la Gura Porti * ei este un tub al unui motor de start de la o rachet * antiaerian * sol-aer de tipul 57E6, lansat * de un sistem de rachete antiaeriene de tip Pan * ir S-1 ( #boosterhttps://t.co/YMwVxTdvl0 pic.twitter.com/7WMU8teqNF — Ziarul Amprenta (@ZiarulAmprenta) January 16, 2023

В ВМС Румынии не исключают, что к побережью страны волны могут принести и другие остатки снарядов.

"Учитывая характеристики ракет этого типа и частоту их использования в боевых действиях, возможно, что в предстоящий период морские течения могут принести такие компоненты вблизи прибрежной зоны Румынии или других прибрежных стран, не представляя при этом опасности. Однако мы рекомендуем гражданам, заметившим такие боеприпасы, в целях собственной безопасности держаться подальше от обнаруженных предметов и немедленно уведомить компетентные органы", – говорится в релизе.

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