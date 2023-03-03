Зеленский: Латвия станет мощным помощником для Украины в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Как опытный юрист, как человек, хорошо разбирающийся в работе европейских институций и глобальных структур, господин президент Левитс лично и Латвийская Республика в целом, я уверен, станут мощными помощниками для нас, для Украины, в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей", – отметил Зеленский.
Он добавил, что в ходе переговоров с Левитсом речь также шла о подготовке к голосованию в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию о создании спецтрибунала для России и о сотрудничестве с Международным уголовным судом и юридическими институциями европейского сообщества.
Левитс отметил, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.
"Западная поддержка Украины сыграет важную роль, но почему бы не использовать эти замороженные российские активы? Речь идет о более чем $300 млрд", – указал президент Латвии.
Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
"Левитс, в частности, наметил несколько сценариев создания спецтрибунала: на базе ООН, по соглашению нескольких стран, или на базе ЕС или Совета Европы", – написала замглавы Верховной Рады Украины.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.
Левитс в интервью, опубликованном 27 февраля, призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине.