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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Латвия станет мощным помощником для Украины в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей

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Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ, отметил Левитс на пресс-конференции с Зеленским
Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ, отметил Левитс на пресс-конференции с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом 3 марта во Львове обсудил создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Как опытный юрист, как человек, хорошо разбирающийся в работе европейских институций и глобальных структур, господин президент Левитс лично и Латвийская Республика в целом, я уверен, станут мощными помощниками для нас, для Украины, в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров с Левитсом речь также шла о подготовке к голосованию в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию о создании спецтрибунала для России и о сотрудничестве с Международным уголовным судом и юридическими институциями европейского сообщества.

Левитс отметил, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.

"Западная поддержка Украины сыграет важную роль, но почему бы не использовать эти замороженные российские активы? Речь идет о более чем $300 млрд", – указал президент Латвии.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"Левитс, в частности, наметил несколько сценариев создания спецтрибунала: на базе ООН, по соглашению нескольких стран, или на базе ЕС или Совета Европы", – написала замглавы Верховной Рады Украины.

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.

Левитс в интервью, опубликованном 27 февраля, призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине.

Теги: Россия, Украина, Латвия, агрессия, расследование, Владимир Зеленский, преступление, голосование, война России против Украины, трибунал, президент, пресс-конференция, разрушения, Эгилс Левитс, Елена Кондратюк, репарации, восстановление
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