Зеленский: Латвия станет мощным помощником для Украины в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей

Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ, отметил Левитс на пресс-конференции с Зеленским Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Как опытный юрист, как человек, хорошо разбирающийся в работе европейских институций и глобальных структур, господин президент Левитс лично и Латвийская Республика в целом, я уверен, станут мощными помощниками для нас, для Украины, в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров с Левитсом речь также шла о подготовке к голосованию в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию о создании спецтрибунала для России и о сотрудничестве с Международным уголовным судом и юридическими институциями европейского сообщества.

Левитс отметил, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.

"Западная поддержка Украины сыграет важную роль, но почему бы не использовать эти замороженные российские активы? Речь идет о более чем $300 млрд", – указал президент Латвии.

Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"Левитс, в частности, наметил несколько сценариев создания спецтрибунала: на базе ООН, по соглашению нескольких стран, или на базе ЕС или Совета Европы", – написала замглавы Верховной Рады Украины.