ЕС не нашел резервы Центробанка РФ на €300 млрд, которые хотели направить на восстановление Украины – СМИ

Издание отмечает, что 21 февраля 51 член Европарламента направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских бизнесменов с указанием размеров и местонахождения этих средств.

В письме европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны – члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах "для создания ясной картины ситуации". Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины, и называют особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким способом.

В то же время, как стало известно Delfi из источников в Брюсселе и Киеве, объем резервов Центробанка РФ, найденных в странах ЕС значительно ниже оценочной суммы в €300 млрд, которую озвучили вскоре после начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

Высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии, пожелавший остаться неназванным, сообщил Delfi, что европейские финансовые власти, несмотря на свои заявления о блокировке €300 млрд, принадлежащих ЦБ РФ, так и не обнаружили этих средств. По его словам, оценки объемов зарубежных активов России основаны исключительно на оценках самого российского ЦБ, сделанных до начала вторжения в Украину.

Собеседник Delfi заявил, что в реальности сумма заблокированных активов значительно ниже. Кроме того, он пожаловался на несогласованность действий центральных банков стран – членов ЕС и недостаточный обмен информацией с соответствующими органами Еврокомиссии.

Источник Delfi в одной из экспертных групп, осуществляющих взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам санкционного давления на Россию, уточнил, что после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех €300 млрд российских резервов до сих пор не удалось. Он предполагает, что это может быть связано со структурой управления российскими иностранными активами, которая, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее.

По словам собеседника издания, часть российских активов может храниться в частных банках, сотрудничество которых с финансовыми властями ЕС еще предстоит обеспечить.