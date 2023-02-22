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ЕС не нашел резервы Центробанка РФ на €300 млрд, которые хотели направить на восстановление Украины – СМИ

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По данным Delfi, объем резервов Центробанка РФ, найденных в странах ЕС, значительно ниже оценочной суммы в &euro;300 млрд
По данным Delfi, объем резервов Центробанка РФ, найденных в странах ЕС, значительно ниже оценочной суммы в €300 млрд
Фото: depositphotos.com

Вопреки заверениям европейских чиновников, финансовые власти Евросоюза так и не смогли обнаружить активы Центрального банка РФ в размере €300 млрд. Эту информацию 21 февраля подтвердили Delfi несколько источников.

Издание отмечает, что 21 февраля 51 член Европарламента направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских бизнесменов с указанием размеров и местонахождения этих средств.

В письме европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны – члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах "для создания ясной картины ситуации". Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины, и называют особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким способом. 

В то же время, как стало известно Delfi из источников в Брюсселе и Киеве, объем резервов Центробанка РФ, найденных в странах ЕС значительно ниже оценочной суммы в €300 млрд, которую озвучили вскоре после начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

Высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии, пожелавший остаться неназванным, сообщил Delfi, что европейские финансовые власти, несмотря на свои заявления о блокировке €300 млрд, принадлежащих ЦБ РФ, так и не обнаружили этих средств. По его словам, оценки объемов зарубежных активов России основаны исключительно на оценках самого российского ЦБ, сделанных до начала вторжения в Украину.

Собеседник Delfi заявил, что в реальности сумма заблокированных активов значительно ниже. Кроме того, он пожаловался на несогласованность действий центральных банков стран – членов ЕС и недостаточный обмен информацией с соответствующими органами Еврокомиссии.

Источник Delfi в одной из экспертных групп, осуществляющих взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам санкционного давления на Россию, уточнил, что после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех €300 млрд российских резервов до сих пор не удалось. Он предполагает, что это может быть связано со структурой управления российскими иностранными активами, которая, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее.

По словам собеседника издания, часть российских активов может храниться в частных банках, сотрудничество которых с финансовыми властями ЕС еще предстоит обеспечить.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и его союзники заявили, что заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, арест, вторжение, Центробанк, деньги, Урсула фон дер Ляйен, Европа, активы, Евросоюз, Шарль Мишель, ЕС, восстановление
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