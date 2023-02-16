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Евросоюз создал рабочую группу по передаче арестованных или замороженных российских активов Украине

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Созданная рабочая группа должна решить вопрос использования российских активов в соответствии с законодательством ЕС
Созданная рабочая группа должна решить вопрос использования российских активов в соответствии с законодательством ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейский союз одобрил создание специальной рабочей группы по использованию арестованных или замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Об этом 15 февраля сообщило представительство Швеции в Совете ЕС на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Цель рабочей группы – решение вопроса использования замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Она займется правовым, финансовым, экономическим и политическим анализом целесообразности такого использования в тесной координации с международными партнерами, добавили в представительстве Швеции. 

Группу возглавит глава Государственного агентства Швеции по торговле Андерс Анлид, сообщало агентство ReutersПо словам Анлида, среди ключевых активов будут средства российского Центрального банка.

"ЕС никогда раньше не использовал замороженные средства для восстановления раздираемой войной страны, поэтому мы в некотором смысле работаем в новой сфере", – сказал он, цитирует агентство. 

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Теги: Россия, Украина, Швеция, арест, Европейский союз, активы, финансы, ЕС
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