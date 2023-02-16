Евросоюз создал рабочую группу по передаче арестованных или замороженных российских активов Украине

"Послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Цель рабочей группы – решение вопроса использования замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Она займется правовым, финансовым, экономическим и политическим анализом целесообразности такого использования в тесной координации с международными партнерами, добавили в представительстве Швеции.

#COREPERII: EU ambassadors today approved the establishment of an ad hoc working party on the use of frozen and immobilised Russian assets to support Ukraine´s reconstruction. pic.twitter.com/mZics04zPW — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 15, 2023

Группу возглавит глава Государственного агентства Швеции по торговле Андерс Анлид, сообщало агентство Reuters. По словам Анлида, среди ключевых активов будут средства российского Центрального банка.

"ЕС никогда раньше не использовал замороженные средства для восстановления раздираемой войной страны, поэтому мы в некотором смысле работаем в новой сфере", – сказал он, цитирует агентство.