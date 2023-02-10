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Кабмин одобрил продажу конфискованных российских активов и имущества на открытых аукционах – Шмыгаль

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Шмыгаль: Считаем правильным и справедливым, что деньги России будут теперь работать на восстановление Украины
Шмыгаль: Считаем правильным и справедливым, что деньги России будут теперь работать на восстановление Украины
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины на заседании 10 февраля принял постановление о порядке использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Этим порядком определяем, как мы будем использовать средства на восстановление, какие проекты будут избираться, какие объекты целесообразнее восстанавливать первыми, как будет происходить прозрачная отчетность", – сказал Шмыгаль.

По его словам, наполнение фонда происходит, в частности, за счет конфискованных российских активов в Украине. Кабмин одобрил постановление о том, как будет происходить их продажа, добавил Шмыгаль.  

"У нас уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков… Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты", – отметил премьер.

Все средства от продажи будут направлены на восстановление Украины – энергосистемы, жилья людей, разминирование, заверил Шмыгаль.

"Мы считаем правильным и справедливым, что деньги России будут теперь работать на восстановление Украины, – подчеркнул глава правительства. – Аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества. То есть мы сохраняем принцип открытости, прозрачности и конкуренции".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1832093703834195/

Средства, полученные от продажи конфискованных российских активов, будут зачисляться в государственный бюджет Украины и направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Контекст:

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

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