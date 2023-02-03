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В США суд разрешил арестовать более $5 млн подсанкционного россиянина Малофеева. Возможно, их передадут Украине

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Владельца телеканала "Царьград ТВ" обвиняют в нарушении санкций
Владельца телеканала "Царьград ТВ" обвиняют в нарушении санкций
Скриншот: Царьград ТВ / YouTube

Федеральный суд Манхэттена (США) вынес решение, согласно которому американская прокуратура может конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Об этом 3 февраля пишет Reuters.

По данным агентства, изъятые средства могут быть направлены на восстановление инфраструктуры  Украины, разрушенной в ходе российской агрессии.

Reuters отмечает, что решение окружного судьи США Пола Гардефа стало первым постановлением о конфискации российских активов с тех пор, как в 2022 году министерство юстиции США организовало группу, занимающуюся вопросами конфискации финансов лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В конце минувшего года президент США Джо Байден также подписал закон, предусматривающий возможность направления изъятых средств для компенсации убытков Украине.

По словам главы группы министерства юстиции Эндрю Адамса, конфискованные деньги скоро могут быть направлены в Украину. Он отметил, что "эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины, но вклад важен".

Сам Малофеев не предпринимал попыток оспорить решение о конфискации, что позволяет провести процедуру автоматически, говорится в сообщении.

Контекст:

Малофеев – российский предприниматель, владелец акций "Ростелекома". По данным "Новой газеты", он причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза. В том же году в Украине начали уголовное производство в отношении Малофеева.

24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".

6 апреля 2022 года министерство юстиции США выдвинуло против Малофеева обвинения в нарушении санкций, введенных против России.  По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.

20 апреля 2022 года США ввели очередной пакет антироссийских санкций, включив в него компании Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. В их числе – "Международное агентство суверенного развития", финансовая компания MarGlo, предоставляющая финансовые услуги для или от имени российских компаний, телекомпания "Царьград", поддерживающая прокремлевскую политику, "Аналитический центр Катехо", который распространяет пропаганду на страны Запада, компании "Владекс холдинг", "Владекс" и "Рус диджитал", занимающиеся обменом криптовалюты.

В Украине Малофеев объявлен в розыск. В отношении него открыто также уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. 

Теги: Россия, США, санкции, Константин Малофеев, война России против Украины, конфискация, восстановление
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