В США суд разрешил арестовать более $5 млн подсанкционного россиянина Малофеева. Возможно, их передадут Украине

По данным агентства, изъятые средства могут быть направлены на восстановление инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе российской агрессии.

Reuters отмечает, что решение окружного судьи США Пола Гардефа стало первым постановлением о конфискации российских активов с тех пор, как в 2022 году министерство юстиции США организовало группу, занимающуюся вопросами конфискации финансов лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В конце минувшего года президент США Джо Байден также подписал закон, предусматривающий возможность направления изъятых средств для компенсации убытков Украине.

По словам главы группы министерства юстиции Эндрю Адамса, конфискованные деньги скоро могут быть направлены в Украину. Он отметил, что "эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины, но вклад важен".

Сам Малофеев не предпринимал попыток оспорить решение о конфискации, что позволяет провести процедуру автоматически, говорится в сообщении.