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В США открыли уголовное дело против российского бизнесмена Малофеева. Его подозревают в Украине в финансировании терористов "ЛДНР"

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Прокурор США объявил о выдаче ордера на арест инвестиций Малофеева в Техасский банк
Прокурор США объявил о выдаче ордера на арест инвестиций Малофеева в Техасский банк
Скриншот: RTVI Новости / YouTube

Министерство юстиции США 6 апреля выдвинуло против российского бизнесмена и основателя пропагандистского канала "Царьград ТВ" Константина Малофеева обвинения в нарушении санкций, введенных против России. Об этом говорится на сайте американского минюста.

Как заявили прокурор Южного округа Нью-Йорка и представитель ФБР, против Малофеева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.

Наряду с обвинительным заключением прокурор США объявил о выдаче ордера на арест инвестиций Малофеева в Техасский банк. Минюст США будет добиваться конфискации этих средств.

В минюсте отметили, что Малофеев сейчас, предположительно, находится в России. Максимальный срок по предъявленным ему в США обвинениями – 20 лет лишения свободы

Контекст:

Малофеев – российский предприниматель, миллиардер, владелец акций "Ростелекома". По данным "Новой газеты", он причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза. В том же году в Украине начали уголовное производство в отношении Малофеева.

24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".

В Украине Малофеев объявлен в розыск. В отношении него открыто также уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, Константин Малофеев, ДНР, ЛНР, минюст США
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