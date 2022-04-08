В США открыли уголовное дело против российского бизнесмена Малофеева. Его подозревают в Украине в финансировании терористов "ЛДНР"

Как заявили прокурор Южного округа Нью-Йорка и представитель ФБР, против Малофеева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.
Наряду с обвинительным заключением прокурор США объявил о выдаче ордера на арест инвестиций Малофеева в Техасский банк. Минюст США будет добиваться конфискации этих средств.
В минюсте отметили, что Малофеев сейчас, предположительно, находится в России. Максимальный срок по предъявленным ему в США обвинениями – 20 лет лишения свободы
Малофеев – российский предприниматель, миллиардер, владелец акций "Ростелекома". По данным "Новой газеты", он причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза. В том же году в Украине начали уголовное производство в отношении Малофеева.
24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".
В Украине Малофеев объявлен в розыск. В отношении него открыто также уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.