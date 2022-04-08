В США открыли уголовное дело против российского бизнесмена Малофеева. Его подозревают в Украине в финансировании терористов "ЛДНР"

Как заявили прокурор Южного округа Нью-Йорка и представитель ФБР, против Малофеева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.

Наряду с обвинительным заключением прокурор США объявил о выдаче ордера на арест инвестиций Малофеева в Техасский банк. Минюст США будет добиваться конфискации этих средств.

В минюсте отметили, что Малофеев сейчас, предположительно, находится в России. Максимальный срок по предъявленным ему в США обвинениями – 20 лет лишения свободы