"Почти миллион сторонников". Российский бизнесмен Малофеев создал движение "Царьград"

Российский миллиардер Константин Малофеев заявил о создании "самой крупной русской организации" РФ "Царьград". Движение собирается проверить всех кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму в 2021 году на предмет их приверженности ценностям русского народа.

Российский бизнесмен Константин Малофеев 22 ноября сообщил в Telegram о создании нового общественного движения "Царьград".

Это самая крупная русская организация страны, число ее сторонников – почти миллион человек. Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму "Царьград" примет в качестве общественного контролера. Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа", – сказано в сообщении.

По словам Малофеева, кандидатам, уличенным в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды, окажут противодействие, чтобы "такие деятели не смогли пройти во власть".

Малофеев избран председетелем движения, членами высшего совета стали бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов, бывший советник президента Сергей Глазьев, крайне правый идеолог Александр Дугин и другие, пишет Znak.com.

По данным "Новой газеты", олигарх также причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза.

24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".

В ноябре 2017 года Малофеев объявлен в межгосударственный розыск.