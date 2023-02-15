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Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

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Лица, связанные с Януковичем, могут окончательно лишиться активов, замороженных швейцарским правительством после 2014 года
Лица, связанные с Януковичем, могут окончательно лишиться активов, замороженных швейцарским правительством после 2014 года
Фото: EPA

Швейцарcкое правительство объявило о запуске процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, замороженных после событий Революции достоинства 2014 года. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 15 февраля на сайте Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам в результате украинской революции 2014 года", – говорится в сообщении.

Речь идет об активах на сумму более 130 млн швейцарских франков (более $140 млн). Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с Януковичем. Мотивом к началу процедуры конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств. Список владельцев активов швейцарское правительство не публикует.

"Принимая такие меры, Швейцария поддерживает Украину", – говорится в заявлении правительства.

Федеральный совет пояснил, что его решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России.

Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность замораживания активов ограничена 10 годами. Срок действия постановления о замораживании активов в связи с Украиной истекал, таким образом, в полночь 27 февраля 2023 года.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", – констатировали в Швейцарии.

В заявлении также указано, что Украина инициировала уголовное производство с целью конфискации этих замороженных активов в Швейцарии, направив швейцарским властям несколько писем с просьбой о взаимной помощи. С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта 2021 года принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России по рекомендации Кабинета Министров и Службы безопасности. В списке – 27 человек, среди них – Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие.


Теги: Виктор Янукович, Украина, санкции, Швейцария, Майдан, правительство, законодательство, активы, президент, конфискация, власти
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