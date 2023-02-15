Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Лица, связанные с Януковичем, могут окончательно лишиться активов, замороженных швейцарским правительством после 2014 года Фото: EPA

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам в результате украинской революции 2014 года", – говорится в сообщении.

Речь идет об активах на сумму более 130 млн швейцарских франков (более $140 млн). Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с Януковичем. Мотивом к началу процедуры конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств. Список владельцев активов швейцарское правительство не публикует.

"Принимая такие меры, Швейцария поддерживает Украину", – говорится в заявлении правительства.

Федеральный совет пояснил, что его решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России.

Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность замораживания активов ограничена 10 годами. Срок действия постановления о замораживании активов в связи с Украиной истекал, таким образом, в полночь 27 февраля 2023 года.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", – констатировали в Швейцарии.

В заявлении также указано, что Украина инициировала уголовное производство с целью конфискации этих замороженных активов в Швейцарии, направив швейцарским властям несколько писем с просьбой о взаимной помощи. С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства.