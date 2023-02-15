Евгений Киселев: Главную ответственность за бойню на Майдане несут российские спецслужбы. Я слышал, что так хотели подтолкнуть режим Януковича

На Евромайдане погибло, по разным данным, от 67 до 107 человек Фото: ЕРА

По его мнению, украинская власть того периода боялась применить оружие против протестующих. Вместо президента Виктора Януковича решение о стрельбе на поражение по майдановцам в феврале 2014 года принималось, скорее всего, в Москве, считает Киселев.

"Власть боялась, отчаянно боялась и не решилась танки с бронетранспортерами пустить на толпу... А могла бы теоретически. Прилететь на вертолетах и начать толпу расстреливать из каких-нибудь крупнокалиберных пулеметов, установленных на крыше соседних зданий. Да, была стрельба страшная на исходе событий, были жертвы на Институтской, была Небесная сотня. Мы еще до сих пор не знаем всех обстоятельств этой трагедии, этой бойни. Дай бог, чтобы узнали", – рассказал журналист.

Он не согласен с мнением, что Кремль не решился бы на неприкрытое применение спецслужб в столице Украины. У президента РФ Владимира Путина был план, как создать в Украине атмосферу анархии и использовать ее, чтобы незаконно аннексировать Крым, думает Киселев.

"Несмотря на то, что мне говорят: не было такого и быть не могло – я абсолютно уверен, что там были отряды каких-то спецназовцев, которых в последний момент прислали из России. Я все-таки думаю, что главную ответственность за бойню, которая случилась, несут российские спецслужбы. Мне приходилось слышать версию о том, что это было сделано специально, чтобы подтолкнуть режим к падению. Вот так цинично... Что Янукович по-любому падет, нужно было подтолкнуть его поскорее, создать в Украине атмосферу безвластия. И была придумана такая схема: мы своими силами устраиваем стрельбу в центре Киева, и это приводит к тому, что режим рушится, в Украине возникает вакуум власти и мы заходим в Крым", – добавил он.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



