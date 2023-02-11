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Евгений Киселев: Недавно я с высокопоставленными политиками США до хрипоты спорил о том, что умиротворение Путина никаких плодов не принесет, он понимает только силу

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В Вашингтоне есть люди, которым наплевать на украинский народ, главное не рисковать самим, считает журналист
В Вашингтоне есть люди, которым наплевать на украинский народ, главное – не рисковать самим, считает журналист
Фото: Евгений Киселев / Facebook

Президент Росси Владимир Путин понимает только разговор с позиции силы, и только жесткость в политике с РФ может принести какой-то результат. Об этом живущий в Украине российский тележурналист Евгений Киселев сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, недавно он "до хрипоты" спорил с высокопоставленными чиновниками из администрации США о том, что умиротворение никаких плодов в отдаленной перспективе не принесет,

"А они начинали талдычить, что жесткая позиция Запада приведет к тому, что он начнет пользоваться большей поддержкой населения, что его электорат только сплотится... Да, в известном смысле так оно и случилось, но, не имея никаких серьезных данных исследований общественного мнения... "Независимый "Левада-центр" очередные цифры произвел". При всем моем уважении эти цифры ничего не значат. Потому что сами социологи говорят, что 95% российских граждан отказываются с порога отвечать на вопросы. А 5%, которые остаются, – это нерепрезентативно", – считает Киселев.

При этом журналист отметил, что авторитетные западные лидеры мнений пытаются актуализировать повестку тактических уступок Кремлю и достижения мира в Украине в обмен на ее территории.

"Посмотрите доклад RAND Corporation, который был опубликован, по-моему, дней 10 назад, где осторожно, но с настойчивостью проводится мысль о том, что надо бы все-таки усадить русских и украинцев за стол переговоров, что политика военной поддержки Украины менее выгодна США, нежели политика, которая привела бы к какому-то компромиссу и мирному соглашению. RAND Corporation – это очень серьезная штука. Это исследовательский, аналитический центр, который финансируется мощными корпорациями, в том числе теми, которые принадлежат к американскому ВПК, и крупнейшими банками. И если доклад публикуется RAND Corporation – это значит, что как минимум он отражает настроения в части влиятельных финансовых, политических и деловых кругов Соединенных Штатов. То есть надежда на то, что удастся добиться прекращения войны на неких условиях, которые будут выгодны Вашингтону... А выгодны ли они Украине? А выгодны ли они России? Это никуда не ушло. Это перестало быть мейнстримом, но это никуда не ушло. По-прежнему в Вашингтоне есть люди, которым наплевать и на украинский народ, и на российский народ, и на будущее России, и на будущее Украины. Главное – не рисковать самим", – описал ситуацию российских журналист.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

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Контекст:

Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий"

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, США, Евгений Киселев, Алеся Бацман, Левада-центр, война России против Украины
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