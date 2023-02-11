Евгений Киселев: Недавно я с высокопоставленными политиками США до хрипоты спорил о том, что умиротворение Путина никаких плодов не принесет, он понимает только силу

В Вашингтоне есть люди, которым наплевать на украинский народ, главное – не рисковать самим, считает журналист Фото: Евгений Киселев / Facebook

По его словам, недавно он "до хрипоты" спорил с высокопоставленными чиновниками из администрации США о том, что умиротворение никаких плодов в отдаленной перспективе не принесет,

"А они начинали талдычить, что жесткая позиция Запада приведет к тому, что он начнет пользоваться большей поддержкой населения, что его электорат только сплотится... Да, в известном смысле так оно и случилось, но, не имея никаких серьезных данных исследований общественного мнения... "Независимый "Левада-центр" очередные цифры произвел". При всем моем уважении эти цифры ничего не значат. Потому что сами социологи говорят, что 95% российских граждан отказываются с порога отвечать на вопросы. А 5%, которые остаются, – это нерепрезентативно", – считает Киселев.

При этом журналист отметил, что авторитетные западные лидеры мнений пытаются актуализировать повестку тактических уступок Кремлю и достижения мира в Украине в обмен на ее территории.

"Посмотрите доклад RAND Corporation, который был опубликован, по-моему, дней 10 назад, где осторожно, но с настойчивостью проводится мысль о том, что надо бы все-таки усадить русских и украинцев за стол переговоров, что политика военной поддержки Украины менее выгодна США, нежели политика, которая привела бы к какому-то компромиссу и мирному соглашению. RAND Corporation – это очень серьезная штука. Это исследовательский, аналитический центр, который финансируется мощными корпорациями, в том числе теми, которые принадлежат к американскому ВПК, и крупнейшими банками. И если доклад публикуется RAND Corporation – это значит, что как минимум он отражает настроения в части влиятельных финансовых, политических и деловых кругов Соединенных Штатов. То есть надежда на то, что удастся добиться прекращения войны на неких условиях, которые будут выгодны Вашингтону... А выгодны ли они Украине? А выгодны ли они России? Это никуда не ушло. Это перестало быть мейнстримом, но это никуда не ушло. По-прежнему в Вашингтоне есть люди, которым наплевать и на украинский народ, и на российский народ, и на будущее России, и на будущее Украины. Главное – не рисковать самим", – описал ситуацию российских журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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