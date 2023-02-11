Евгений Киселев: Военный переворот в РФ весьма возможен. Он может быть инициирован людьми, у которых есть оружие, которые могут танками войти в Москву

"Возможен ли в России военный переворот?" – спросила Бацман.

Киселев в ответ рассказал, что читал не одну публикацию на эту тему, в большинстве из которых проводится мысль, что в России не существует традиций участия армии в политике.

"Что российская армия была всегда от политики далека, что корпоративный дух в ней слаб и она не ощущает себя самостоятельной кастой в обществе. На самом деле мне кажется, что это далеко не так", – сказал он.

По мнению журналиста, традиция участия армии в политике в РФ все же существует.

"Она существует как минимум с XVIII века. Весь XVIII век в России – это век дворцовых военных переворотов. Сколько раз правители в России приходили к власти на штыках гвардии", – говорит российский тележурналист.

Киселев приводит расхожее мнение, что единственный явный случай попытки военного переворота был, когда декабристы вышли на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге в 1825 году, но предлагает обратить внимание и на 1991 год, когда власть в СССР пытался захватить ГКЧП.

"Это было уже при нашей с вами жизни. В 1991-м советские военные, чувствуя, что режим разваливается, приняли участие в военном перевороте... Да, действительно, и премьер-министр участвовал, и министр внутренних дел, и министр обороны, и руководитель КГБ... Но я абсолютно уверен, что, если бы не было военных, ничего бы не состоялось", – заявил журналист.

Он напомнил, что после того, как министр обороны СССР Дмитрий Язов под давлением части своего окружения принял решение о выводе войск из Москвы, "собственно, все и закончилось".

"И это было подтверждением того, что только армия могла что-то в этой ситуации сделать. Потому что если бы тогда начали стрелять по толпе из крупнокалиберных пулеметов, неизвестно, чем бы это закончилось. Армия не стала применять силу", – считает телеведущий.

Киселев отмечает, что у режима президента РФ Владимира Путина тоже есть шансы пасть в результате военного переворота.

"Я думаю, что с высокой долей вероятности так оно и произойдет в конечном итоге. Когда я говорил про армию, я не говорил, что армия совершит успешный военный переворот. Я отвечал на ваш вопрос, возможен ли он. Я говорю: "Возможен". Вполне вероятно, что он провалится, не будет успешным", – уточнил он.

По мнению журналиста, в РФ может реализоваться другой сценарий: в результате военного переворота не будет установлен военный режим.

"Не будет, скажем так, чилийского сценария, не будет военной хунты, которая возьмет власть в руки на долгие годы. Такое тоже в истории случалось в разных странах, когда военные смещали руководство страны, а потом передавали власть людям из числа гражданских политиков, которых они были готовы поддержать", – говорит Киселев.

Журналист обращает внимание, что, хотя некоторые протестные настроения в России есть, перспектив бунта или масштабных протестов, которые могли бы снести режим. нет. Вооруженные люди, по его мнению, в этих условиях имеют больше шансов на успех.

"Почему я говорю, что военный переворот весьма возможен? Он может быть инициирован людьми, у которых, в конце концов, в руках есть оружие, которые могут танками войти в Москву. В отличие от самых влиятельных бизнесменов или самых влиятельных чиновников, которых просто физически... Даже если, взяв шарфик и табакерку, как придворные при Павле I пришли к императору в опочивальню, они попытаются приблизиться к Путину, их дальше первого кольца охраны не пропустят", – подытожил Киеслев.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

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