Бывший спичрайтер Путина: в России возможен военный переворот

По мере того как российские потери в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные западными санкциями, россияне будут искать виноватых, сказал Галлямов.

"Российская экономика деградирует. Война проиграна. В Россию возвращается все больше трупов. Поэтому россияне будут сталкиваться с большими трудностями и будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, оглядываясь на политические процессы. И они сами себе ответят: "Ну, это потому что нашей страной правит старый тиран, старый диктатор", — сказал Галлямов.