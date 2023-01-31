Бывший спичрайтер Путина: в России возможен военный переворот

По мере того как российские потери в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные западными санкциями, россияне будут искать виноватых, сказал Галлямов.
"Российская экономика деградирует. Война проиграна. В Россию возвращается все больше трупов. Поэтому россияне будут сталкиваться с большими трудностями и будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, оглядываясь на политические процессы. И они сами себе ответят: "Ну, это потому что нашей страной правит старый тиран, старый диктатор", — сказал Галлямов.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить всю Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".