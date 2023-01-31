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Бывший спичрайтер Путина: в России возможен военный переворот

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Россияне обвинят Путина (на фото) в провалах России, считает Галлямов
Россияне обвинят Путина (на фото) в провалах России, считает Галлямов
Фото: kremlin.ru

Военный переворот в России становится возможным из-за продолжающейся войны в Украине, заявил бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина, политолог Аббас Галлямов 30 января телеканалу CNN.

По мере того как российские потери в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные западными санкциями, россияне будут искать виноватых, сказал Галлямов.

"Российская экономика деградирует. Война проиграна. В Россию возвращается все больше трупов. Поэтому россияне будут сталкиваться с большими трудностями и будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, оглядываясь на политические процессы. И они сами себе ответят: "Ну, это потому что нашей страной правит старый тиран, старый диктатор", — сказал Галлямов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить всю Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

Теги: Россия, Владимир Путин, российская агрессия, государственный переворот, война России против Украины, Аббас Галлямов
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