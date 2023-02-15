Швейцария отказалась конфисковывать частные российские активы, замороженные в результате санкций

Отмечается, что рабочая группа, изучавшая правовую ситуацию в отношении активов, которые сейчас заморожены в Швейцарии в результате санкций против России, пришла к выводу, что "экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима в соответствии с законодательством Швейцарии".

Также в заявлении сказано, что конфискация замороженных частных активов "несовместима с федеральной конституцией и действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства Швейцарии".

"Поддержка Украины будет продолжаться независимо от обсуждения замороженных активов", – сказано в сообщении.

В то же время Швейцария продолжит рассматривать возможность конфискации валютных резервов Центрального банка России и других государственных активов и введения более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

"Швейцария внимательно следит за этими предложениями и высказывает свое мнение в ходе дискуссий. Соответствующие ведомства будут регулярно информировать Федеральный совет о международном развитии событий в этой сфере", – говорится в сообщении.

20 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.