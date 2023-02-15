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Швейцария отказалась конфисковывать частные российские активы, замороженные в результате санкций

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Конфискация замороженных российских активов подорвала бы существующий в Швейцарии правопорядок, решили власти страны
Конфискация замороженных российских активов подорвала бы существующий в Швейцарии правопорядок, решили власти страны
Фото: depositphotos.com

Правительство Швейцарии отказалось от конфискации замороженных российских активов, имеющих частное происхождение, так как это нарушает конституцию страны. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 15 февраля на сайте Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что рабочая группа, изучавшая правовую ситуацию в отношении активов, которые сейчас заморожены в Швейцарии в результате санкций против России, пришла к выводу, что "экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима в соответствии с законодательством Швейцарии".

Также в заявлении сказано, что конфискация замороженных частных активов "несовместима с федеральной конституцией и действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства Швейцарии".

"Поддержка Украины будет продолжаться независимо от обсуждения замороженных активов", – сказано в сообщении.

В то же время Швейцария продолжит рассматривать возможность конфискации валютных резервов Центрального банка России и других государственных активов и введения более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

"Швейцария внимательно следит за этими предложениями и высказывает свое мнение в ходе дискуссий. Соответствующие ведомства будут регулярно информировать Федеральный совет о международном развитии событий в этой сфере", – говорится в сообщении.

20 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

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