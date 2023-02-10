Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать зенитные пушки в Украину

В середине января Испания подала официальный запрос на разрешение передачи швейцарского оружия Украине. Речь шла о двух 35-миллиметровых зенитных пушках.

Однако Госсекретариат по экономическим вопросам заявил, что передача этого вооружения не соответствует швейцарскому законодательству.

Ранее Швейцария также ветировала запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства на помощь Украине.

Контекст:

Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.