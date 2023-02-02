Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

Решение касается дела, в рамках которого "ПриватБанк" стремится вернуть выведенные перед национализацией средства из банка Фото: depositphotos.com

Решение касается дела, в рамках которого "ПриватБанк" стремится вернуть выведенные накануне национализации средства из банка и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

"ПриватБанк" ходатайствовал об аресте активов ответчиков на период рассмотрения дела в размере $3 млрд, и в 2017 году Высокий суд Лондона принял решение в пользу банка. Таким образом, был наложен всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, ими контролируются.

Своим решением от 31 января 2023 года суд по ходатайству "ПриватБанка" постановил фактически расширить возможности для всемирного ареста его активов.

"Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию по раскрытию активов, что позволит контролировать выполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно позитивным событием для банка", – отметили в пресс-службе банка.

В "ПриватБанке" считают, что вынесенное решение поможет обеспечить эффективное обращение к принудительному исполнению любого судебного решения, которое будет получено после слушания по существу, оно должно начаться в июне 2023 года.