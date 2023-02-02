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Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

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Решение касается дела, в рамках которого "ПриватБанк" стремится вернуть выведенные перед национализацией средства из банка
Решение касается дела, в рамках которого "ПриватБанк" стремится вернуть выведенные перед национализацией средства из банка
Фото: depositphotos.com

Высокий суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом пресс-служба банка сообщила в комментарии "Экономической правде".

Решение касается дела, в рамках которого "ПриватБанк" стремится вернуть выведенные накануне национализации средства из банка и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

"ПриватБанк" ходатайствовал об аресте активов ответчиков на период рассмотрения дела в размере $3 млрд, и в 2017 году Высокий суд Лондона принял решение в пользу банка. Таким образом, был наложен всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, ими контролируются.

Своим решением от 31 января 2023 года суд по ходатайству "ПриватБанка" постановил фактически расширить возможности для всемирного ареста его активов.

"Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию по раскрытию активов, что позволит контролировать выполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно позитивным событием для банка", – отметили в пресс-службе банка.

В "ПриватБанке" считают, что вынесенное решение поможет обеспечить эффективное обращение к принудительному исполнению любого судебного решения, которое будет получено после слушания по существу, оно должно начаться в июне 2023 года.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн. 

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривалии его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконнойНБУ это решение обжаловал и в июле 2022-го Кассационный админсуд в составе Верховного Суда подтвердил законность национализации.

В конце 2019 года "ПриватБанк" инициировал судебное производство в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн. В начале 2020 года финучреждение подало в Окружной суд города Лимассол (Кипр) иск к бывшим владельцам на $5,5 млрд

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Игорь Коломойский, арест, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, активы, Высокий суд Лондона, конфискация, бизнесмен
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