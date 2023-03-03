Зеленский: У мира есть обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста и его руководство

Он напомнил, что сегодня во львове прошла конференция United for Justice, посвященная "восстановлению справедливости для Украины". На мероприятие прибыли представители стран Европейского союза, европейских институций и ряда иностранных государств.
"Ключевой вопрос всех встреч и львовской конференции – это ответственность. Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по поводу агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, относительно защиты международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей", – заявил президент.
Зеленский поблагодарил "каждого лидера, каждого политика и каждого общественнонр деятеля помогающих государств за понимание той цены, которую платит украинский народ за свободу – свою и всех европейцев".
"Каждый день украинские герои отдают жизнь, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому у мира есть четкая моральная обязанность перед нашими воинами, перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и кто защищает свободу. Эта обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. Это будет", – сказал он.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.
Левитс в интервью, опубликованном 27 февраля, призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине.