Зеленский: У мира есть обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста и его руководство

Зеленский: Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по поводу агрессии России против Украины Фото: EPA

Он напомнил, что сегодня во львове прошла конференция United for Justice, посвященная "восстановлению справедливости для Украины". На мероприятие прибыли представители стран Европейского союза, европейских институций и ряда иностранных государств.

"Ключевой вопрос всех встреч и львовской конференции – это ответственность. Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по поводу агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, относительно защиты международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил "каждого лидера, каждого политика и каждого общественнонр деятеля помогающих государств за понимание той цены, которую платит украинский народ за свободу – свою и всех европейцев".

"Каждый день украинские герои отдают жизнь, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому у мира есть четкая моральная обязанность перед нашими воинами, перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и кто защищает свободу. Эта обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. Это будет", – сказал он.