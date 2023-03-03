Иран должен солидарно с Россией нести ответственность за военные преступления в Украине – Шмыгаль

"Мы сегодня очень активно работаем с Международным уголовным судом над военными преступлениями России, которые она совершает в Украине против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, и [...] Иран сегодня является соучастником этих преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры, и мы уверены, что Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, ее военным руководством", – сказал он.

По словам Шмыгаля, при создании международного трибунала для РФ Иран должен нести политическую ответственность "за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия, иранскими дронами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Al Arabiya, опубликованном 1 марта, Шмыгаль заявил, что Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд.