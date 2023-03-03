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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран должен солидарно с Россией нести ответственность за военные преступления в Украине – Шмыгаль

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Иран должен нести политическую ответственность, считает Шмыгаль
Иран должен нести политическую ответственность, считает Шмыгаль
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Использование Россией иранских дронов-камикадзе в ходе войны против Украины следует учитывать при создании трибунала. Такое мнение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сегодня очень активно работаем с Международным уголовным судом над военными преступлениями России, которые она совершает в Украине против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, и [...] Иран сегодня является соучастником этих преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры, и мы уверены, что Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, ее военным руководством", – сказал он.

По словам Шмыгаля, при создании международного трибунала для РФ Иран должен нести политическую ответственность "за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия, иранскими дронами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Al Arabiya, опубликованном 1 марта, Шмыгаль заявил, что Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и кораблями. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Позже в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США и Великобритания, а также Евросоюз

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, война, вторжение, преступление, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, инфраструктура, суд, Денис Шмыгаль, военное сотрудничество
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