Иран должен солидарно с Россией нести ответственность за военные преступления в Украине – Шмыгаль

"Мы сегодня очень активно работаем с Международным уголовным судом над военными преступлениями России, которые она совершает в Украине против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, и [...] Иран сегодня является соучастником этих преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры, и мы уверены, что Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, ее военным руководством", – сказал он.
По словам Шмыгаля, при создании международного трибунала для РФ Иран должен нести политическую ответственность "за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия, иранскими дронами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В интервью Al Arabiya, опубликованном 1 марта, Шмыгаль заявил, что Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и кораблями. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Позже в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США и Великобритания, а также Евросоюз.
По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.