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Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км и назвал и ее цель в США

Пентагон скептически оценивает заявления Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты
Пентагон скептически оценивает заявления Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты
Фото: ЕРА

Иран сообщил о разработке баллистической ракеты дальностью более 1,5 тыс. км. Об этом заявил глава воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде, 24 февраля пишет Reuters.

Государственное телевидение Ирана показало видео с ракетой Paveh, утверждая, что это первые кадры нового оружия. Хаджизаде сказал журналистам, что "крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской республики Иран".

Он также сообщил, что целью нового оружия должны стать те американские политики, которые в 2020 году руководили операцией по ликвидации командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в результате атаки американского беспилотника в 2020 году в Багдаде. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Иранские лидеры часто публично клянутся отомстить за Сулеймани, пишет агентство.

Reuters отмечает, что Пентагон скептически оценивает заявления Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты. Но на фоне доказанных поставок Тегераном оружия в Россию для войны в Украине это может вызвать "обеспокоенность Запада", говорится в сообщении.

Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов. Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане.

Теги: США, Иран, Тегеран, баллистическая ракета, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
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