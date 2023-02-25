Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км и назвал и ее цель в США

Государственное телевидение Ирана показало видео с ракетой Paveh, утверждая, что это первые кадры нового оружия. Хаджизаде сказал журналистам, что "крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской республики Иран".
Он также сообщил, что целью нового оружия должны стать те американские политики, которые в 2020 году руководили операцией по ликвидации командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в результате атаки американского беспилотника в 2020 году в Багдаде. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Иранские лидеры часто публично клянутся отомстить за Сулеймани, пишет агентство.
Reuters отмечает, что Пентагон скептически оценивает заявления Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты. Но на фоне доказанных поставок Тегераном оружия в Россию для войны в Украине это может вызвать "обеспокоенность Запада", говорится в сообщении.
Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов. Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане.