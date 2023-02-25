Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км и назвал и ее цель в США

Государственное телевидение Ирана показало видео с ракетой Paveh, утверждая, что это первые кадры нового оружия. Хаджизаде сказал журналистам, что "крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской республики Иран".

Он также сообщил, что целью нового оружия должны стать те американские политики, которые в 2020 году руководили операцией по ликвидации командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в результате атаки американского беспилотника в 2020 году в Багдаде. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Иранские лидеры часто публично клянутся отомстить за Сулеймани, пишет агентство.

Reuters отмечает, что Пентагон скептически оценивает заявления Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты. Но на фоне доказанных поставок Тегераном оружия в Россию для войны в Украине это может вызвать "обеспокоенность Запада", говорится в сообщении.