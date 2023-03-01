Иран может изготовить материал для ядерной бомбы "примерно за 12 дней" – Пентагон

Он отметил, что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, был значительным.

"Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней", – заявил Каль.

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно решить дипломатическим путем и вернуть ограничения на иранскую ядерную программу.