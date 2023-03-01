Иран может изготовить материал для ядерной бомбы "примерно за 12 дней" – Пентагон

Он отметил, что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, был значительным.
"Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней", – заявил Каль.
Он подчеркнул, что этот вопрос нужно решить дипломатическим путем и вернуть ограничения на иранскую ядерную программу.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.
Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
11 ноября 2022 года МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.
19 февраля 2023 года Bloomberg написало, что наблюдатели Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что Иран обогатил уран немного ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, – до 84%.