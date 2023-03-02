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Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд – Шмыгаль

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Украина будет добиваться признания причастности Ирана к преступлениям РФ, сказал Шмыгаль
Украина будет добиваться признания причастности Ирана к преступлениям РФ, сказал Шмыгаль
Фото: depositphotos.com

Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Al Arabiya, опубликованном 1 марта.

Киев будет добиваться рассмотрения в суде вопроса о том, что Иран предоставлял России беспилотники, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы обеспокоены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений. Мы будем добиваться признания причастности Ирана к совершению военных преступлений", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что необходимо давить на Иран, чтобы Тегеран перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить отправки Ираном в Россию ракет.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и лодками. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

Теги: Россия, Украина, Иран, Тегеран, беспилотники, преступление, война России против Украины, ракеты, Международный уголовный суд, суд, Денис Шмыгаль
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