Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд – Шмыгаль

Украина будет добиваться признания причастности Ирана к преступлениям РФ, сказал Шмыгаль Фото: depositphotos.com

Киев будет добиваться рассмотрения в суде вопроса о том, что Иран предоставлял России беспилотники, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы обеспокоены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений. Мы будем добиваться признания причастности Ирана к совершению военных преступлений", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что необходимо давить на Иран, чтобы Тегеран перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить отправки Ираном в Россию ракет.