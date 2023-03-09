Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"

Об этом сообщается 9 марта на странице Галкина в Facebook.

Контекст:

95-я церемония вручения премии пройдет в ночь с 12-го на 13 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел.

Список номинантов можно посмотреть здесь. Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.

На победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" в том числе претендует украинский фильм "Дом из заноз".

7 марта Мировой конгресс украинцев опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм "Топ Ган: Меверик" американского режиссера Джозефа Косински с американским актером Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. "Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" участию в 95-й церемонии вручения премии "Оскар", – говорится в обращении. Фильм является номинантом на победу в шести номинациях.