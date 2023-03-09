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09 марта, 2023
 
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"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло

Ефросинина: За 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу
Ефросинина: За 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина во время съемок нового выпуска шоу "Дорослі дівчата", которое вышло 8 марта в YouTube, ради эксперимента зарегистрировалась в мобильном приложении для легких знакомств и быстрых встреч Tinder.

"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам, потому что за 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу. Потому что все остальные знают, кто я такая", – объяснила 43-летняя Ефросинина желание зарегистрироваться в приложении.

Спустя полтора часа ведущая обнаружила, что ее страницу лайкнули 500 мужчин.

"Тимур, это был только эксперимент", – обратилась ведущая к мужу, удалив после этого приложение.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходят ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.

Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. Они поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).

До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: телеведущая, Tinder, Маша Ефросинина, знакомства, эксперимент
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