"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло

Ефросинина: За 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам, потому что за 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу. Потому что все остальные знают, кто я такая", – объяснила 43-летняя Ефросинина желание зарегистрироваться в приложении.

Спустя полтора часа ведущая обнаружила, что ее страницу лайкнули 500 мужчин.

"Тимур, это был только эксперимент", – обратилась ведущая к мужу, удалив после этого приложение.