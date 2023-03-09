"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло

"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам, потому что за 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только своему мужу. Потому что все остальные знают, кто я такая", – объяснила 43-летняя Ефросинина желание зарегистрироваться в приложении.
Спустя полтора часа ведущая обнаружила, что ее страницу лайкнули 500 мужчин.
"Тимур, это был только эксперимент", – обратилась ведущая к мужу, удалив после этого приложение.
Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходят ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.
Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. Они поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).
До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.