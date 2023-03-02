Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
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"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах

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Ефросинина: Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе
Ефросинина: Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе
Фото: Маша Ефросинина / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 1 марта разместила в Instagram короткий ролик, в котором показала, как "переодевается" для тренировки.

Ведущая сперва снялась в свитере и брюках, держа в руках лосины и топ. Спустя несколько секунд она появилась в кадре в спортивной форме, демонстрируя стройную фигуру в полный рост.

"Как и вы, девочки, я устала с прошлой весны. Но зад сам себя не подтянет. Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе", – прокомментировала ролик ведущая.

"Какая фигурка. Невероятная работа над собой", – восхитились в сети.

"Какое тело. Попа огонь", – оценили фигуру Ефросининой фолловеры.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходит ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фигура, телеведущая, Маша Ефросинина, тренировка
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