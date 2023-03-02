"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах

Ведущая сперва снялась в свитере и брюках, держа в руках лосины и топ. Спустя несколько секунд она появилась в кадре в спортивной форме, демонстрируя стройную фигуру в полный рост.
"Как и вы, девочки, я устала с прошлой весны. Но зад сам себя не подтянет. Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе", – прокомментировала ролик ведущая.
"Какая фигурка. Невероятная работа над собой", – восхитились в сети.
"Какое тело. Попа огонь", – оценили фигуру Ефросининой фолловеры.
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Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходит ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.