"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах

Ефросинина: Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе Фото: Маша Ефросинина / Facebook

Ведущая сперва снялась в свитере и брюках, держа в руках лосины и топ. Спустя несколько секунд она появилась в кадре в спортивной форме, демонстрируя стройную фигуру в полный рост.

"Как и вы, девочки, я устала с прошлой весны. Но зад сам себя не подтянет. Не только ж со стальными "причандалами" идти к победе", – прокомментировала ролик ведущая.

"Какая фигурка. Невероятная работа над собой", – восхитились в сети.

"Какое тело. Попа огонь", – оценили фигуру Ефросининой фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)