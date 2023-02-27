Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ

"То, что делаешь ты, и то инфопространство, которое вокруг нее, – оно очень отличается. И я не понимаю: как у двух родных людей очень разные позиции в жизни?" – спросил у Ефросининой автор проекта.
"Скажу честно, как есть – наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю", – заявила Ефросинина.
Она отметила, что позиция ее сестры является сложной темой для ее семьи и ей больно об этом говорить.
В 2009 году Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).
В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.
В день полномасштабного вторжения России Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.
Маша Ефросинина долгое время не комментировала позицию замалчивающей войну сестры.
Ефросинина активно занимается волонтерской деятельностью, а также рассказывает в своем микроблоге в Instagram правду о войне. Муж Ефросининой добровольцем отправился на фронт.