Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
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Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ

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Ефросинина о младшей сестре: Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю
Ефросинина о младшей сестре: Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина почти не общается со своей младшей сестрой Елизаветой Ющенко, которая живет в РФ и замалчивает полномасштабное вторжение в Украину. Об этом Ефросинина рассказала в интервью, которое 27 февраля вышло на YouTube-канале "Розмова".

"То, что делаешь ты, и то инфопространство, которое вокруг нее, – оно очень отличается. И я не понимаю: как у двух родных людей очень разные позиции в жизни?" – спросил у Ефросининой автор проекта.

"Скажу честно, как есть – наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю", – заявила Ефросинина.

Она отметила, что позиция ее сестры является сложной темой для ее семьи и ей больно об этом говорить.

Контекст:

В 2009 году Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына. 

В день полномасштабного вторжения России Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Маша Ефросинина долгое время не комментировала позицию замалчивающей войну сестры.

Ефросинина активно занимается волонтерской деятельностью, а также рассказывает в своем микроблоге в Instagram правду о войне. Муж Ефросининой добровольцем  отправился на фронт.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, телеведущая, Маша Ефросинина, Елизавета Ющенко
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