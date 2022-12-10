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10 декабря, 2022
 
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Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото

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Ющенко: Как грустно осознавать, что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы, потому что это ты сам
Ющенко: Как грустно осознавать, что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы, потому что это ты сам
Фото: liza_u / Instagram

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизавета 10 декабря опубликовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена с распущенными волосами, завитыми в локоны.

"Как грустно осознавать, что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы, потому что это ты сам", – написала она.


Фото: lnikiso_space / Instagram

Фото: liza_u / Instagram

Это же фото разместили в Instagram Stories салона Nikiso Space. Он находится в Москве по адресу: Вознесенский переулок, 5.

Фото: nikiso_space / Instagram
Фото: nikiso_space / Instagram

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время Ющенко замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях она родила сына.

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Елизавета Ющенко в ноябре оставалась в РФ и показала в соцсети ролик, на котором запечатлена в автомобиле люкс-класса, средняя стоимость которого превышает $600 тыс.

Теги: Россия, Украина, война, соцсети, война России против Украины, Андрей Ющенко, Елизавета Ющенко
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