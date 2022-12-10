Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото

Ющенко: Как грустно осознавать, что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы, потому что это ты сам Фото: liza_u / Instagram

"Как грустно осознавать, что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы, потому что это ты сам", – написала она.





Фото: liza_u / Instagram

Это же фото разместили в Instagram Stories салона Nikiso Space. Он находится в Москве по адресу: Вознесенский переулок, 5.

Фото: nikiso_space / Instagram