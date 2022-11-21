Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч

Елизавета запостила в stories видео, на котором едет в авто дочку Варвару (внучку Виктора Ющенко). На подголовнике сиденья легко можно разглядеть эмблему британского авто класса "Люкс" Rolls-Royce. Стоимость такого авто зависит от модели, наполнения и года выпуска. В среднем, це на на такое авто начинается от $600 тысяч.

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.