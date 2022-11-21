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21 ноября, 2022
 
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Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч

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Лиза Ющенко живет в Москве и воспитывает двоих детей
Лиза Ющенко живет в Москве и воспитывает двоих детей
Фото: liza_u / Instagram

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизавета живет в России и ездит на авто "люкс-класса", средняя стоимость которого преышает $600 тысяч. Об этом стало известно из ее Insta stories.

Елизавета запостила в stories видео, на котором едет в авто  дочку Варвару (внучку Виктора Ющенко). На подголовнике сиденья легко можно разглядеть эмблему британского авто класса "Люкс" Rolls-Royce. Стоимость такого авто зависит от модели, наполнения и года выпуска. В среднем, це на на такое авто начинается от  $600 тысяч.

Скриншот: liza_u / Instagram
Скриншот: liza_u / Instagram

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына. 

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Андрей Ющенко, Елизавета Ющенко
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