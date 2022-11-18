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18 ноября, 2022
 
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Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить

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Лиза Ющенко замужем за российским бизнесменом
Лиза Ющенко замужем за российским бизнесменом
Фото: liza_u / Instagram

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой, блогер Елизавета Ющенко 18 ноября в Instagram разместила новые фото и порассуждала на тему, что является лучшей вещью, которую может носить женщина.

"Лучшая вещь, которую женщина может носить, чтоб выглядеть потрясающе - это ее уверенность. Проверено", – написала она.

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Теги: Маша Ефросинина, Елизавета Ющенко
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