Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2022
 
Новости

Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ющенко отдыхает на горнолыжном курорте
Ющенко отдыхает на горнолыжном курорте
Фото: liza_u / Instagram

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизавета 28 декабря опубликовала в Instagram Stories фото в лыжной экипировке.

Ющенко указала локацию: горнолыжный куротрт "Куршевель 1850". Он расположен во Французских Альпах.

Фото: liza_u / Instagram
Фото: liza_u / Instagram

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время Ющенко замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях она родила сына.

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Елизавета Ющенко в ноябре 2022 года находилась в РФ и показала в соцсети ролик, где запечатлена в автомобиле люкс-класса, средняя стоимость которого превышает $600 тыс. В начале декабря она засветилась в салоне красоты в центре Москвы.

Теги: Россия, Украина, Франция, отдых, Андрей Ющенко, Куршевель, Елизавета Ющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки
  Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки
Алеся БАЦМАН
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Елена ПОСКАННАЯ
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
"Антидепрессанты уже не радуют". Каминская рассказала о поездке в Германию
"Антидепрессанты уже не радуют". Каминская рассказала о поездке в Германию
  "Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео
  "Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 