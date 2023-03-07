33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после

По словам 33-летней артистки, после этого она начала чувствовать себя уверенной. Панеттьери объяснила, что до операции испытывала ощущение, будто бы ее тело ей не принадлежит. Более подробно комментировать уменьшение груди артистка отказалась.
До операции она выглядела вот так.
Сейчас знаменитость выглядит вот так. На сайте издания отмечается, что новая фотосессия с участием Панеттьери состоялась в январе 2023 года.
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Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.
В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.
В сентябре 2022 года Панеттьери рассказала, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. За несколько месяцев до этого заявления актриса призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.