Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
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33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после

В 2014 году Панеттьери родила дочь
В 2014 году Панеттьери родила дочь
Фото: ЕРА

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать их общей дочери Кайи Евдокии, 33-летняя американская актриса Хайден Панеттьери в ноябре 2022 года сделала операцию по уменьшению груди. Об этом она рассказала в интервью, которое 6 марта опубликовано на сайте американского журнала Women's Health.

По словам 33-летней артистки, после этого она начала чувствовать себя уверенной. Панеттьери объяснила, что до операции испытывала ощущение, будто бы ее тело ей не принадлежит. Более подробно комментировать уменьшение груди артистка отказалась.

До операции она выглядела вот так.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Сейчас знаменитость выглядит вот так. На сайте издания отмечается, что новая фотосессия с участием Панеттьери состоялась в январе 2023 года.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре 2022 года Панеттьери рассказала, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. За несколько месяцев до этого заявления актриса призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Хайден Панеттьери, актриса
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