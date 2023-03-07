33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после

По словам 33-летней артистки, после этого она начала чувствовать себя уверенной. Панеттьери объяснила, что до операции испытывала ощущение, будто бы ее тело ей не принадлежит. Более подробно комментировать уменьшение груди артистка отказалась.

До операции она выглядела вот так.

Фото: ЕРА



Сейчас знаменитость выглядит вот так. На сайте издания отмечается, что новая фотосессия с участием Панеттьери состоялась в январе 2023 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Women's Health (@womenshealthmag)