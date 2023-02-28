Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери

Одним из последних фото на странице Джэнсона Панеттьери было фото с его старшей сестрой Хайден Фото: haydenpanettiere / Instagram

Об этом 27 февраля сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на заявление семьи, подписанное матерью Лесли Фогель, отцом Скипом Панеттьери и сестрой Хайден Панеттьери.

В отчете полицейского управления, сообщает The New York Post, говорится, что друг Панеттьери обнаружил его сидящим на стуле без сознания, после чего позвонил в 911 и сделал искусственное дыхание. Друзья начали беспокоиться о состоянии Панеттьери после того, как он не пришел на встречу. Отец Джэнсена Панеттьери отметил, что накануне вечером разговаривал с сыном и тот ни на что не жаловался.

The Daily Mail со ссылкой на слова людей, близких к семье, писало, что Джэнсен Панеттьери в последнее время страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал тяжелые времена в карьере".

Одним из последних снимков на странице Джэнсена Панеттьери в Instagram было его фото с 33-летней сестрой.

"Не первая стрижка, которую она пыталась мне сделать", – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jansen Rane Panettiere (@jrpanettiere)