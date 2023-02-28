Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери

Об этом 27 февраля сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на заявление семьи, подписанное матерью Лесли Фогель, отцом Скипом Панеттьери и сестрой Хайден Панеттьери.
В отчете полицейского управления, сообщает The New York Post, говорится, что друг Панеттьери обнаружил его сидящим на стуле без сознания, после чего позвонил в 911 и сделал искусственное дыхание. Друзья начали беспокоиться о состоянии Панеттьери после того, как он не пришел на встречу. Отец Джэнсена Панеттьери отметил, что накануне вечером разговаривал с сыном и тот ни на что не жаловался.
The Daily Mail со ссылкой на слова людей, близких к семье, писало, что Джэнсен Панеттьери в последнее время страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал тяжелые времена в карьере".
Одним из последних снимков на странице Джэнсена Панеттьери в Instagram было его фото с 33-летней сестрой.
"Не первая стрижка, которую она пыталась мне сделать", – подписал он снимок.
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Джэнсен Панеттьери снимался в американских фильмах.
В картинах "Круиз с тигром" (2004) и "Гоночные полосы" (2005) он работал на съемочной площадке вместе с сестрой.