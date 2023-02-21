"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери

Причина смерти не называется. В полиции таблоиду сообщили, что получили вызов 19 февраля в 17.30.
The Daily Mail со ссылкой на слова людей, близких к семье, пишет, что Джэнсен Панеттьери в последнее время страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал тяжелые времена в карьере".
Отмечается, что Хайден Пенеттьери тяжело переживает смерть брата, который был ее лучшим другом.
Джэнсен Панеттьери снимался в американских фильмах.
В картинах "Круиз с тигром" (2004) и "Гоночные полосы" (2005) он работал на съемочной площадке вместе с сестрой.