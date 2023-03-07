"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни

"Невероятно тяжело быть оторванной от семьи, дома, друзей. В течение последнего года я ощущала себя птицей в клетке. 3 марта птица выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел", – написала она.
Певица отметила, что за те три дня, что находится в Украине, она успела заполнить "эмоциональный вакуум", который образовался за время пребывания за границей.
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До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица с дочерьми сперва переехала в Португалию, а затем с младшей – в Великобританию. Старшая дочь артистки из Португалии вернулась в Украину.
Муж Тони Матвиенко, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.