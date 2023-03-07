"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни

"Невероятно тяжело быть оторванной от семьи, дома, друзей. В течение последнего года я ощущала себя птицей в клетке. 3 марта птица выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел", – написала она.

Певица отметила, что за те три дня, что находится в Украине, она успела заполнить "эмоциональный вакуум", который образовался за время пребывания за границей.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)