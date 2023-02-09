Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
Новости

Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть

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Мирзоян называет Нину Матвиенко мамой
Мирзоян называет Нину Матвиенко мамой
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Муж украинский певицы Тони Матвиенко, украинский музыкант Арсен Мирзоян ведет себя со своей тещей, украинской артисткой Ниной Матвиенко "очень осторожно".

Об этом он рассказал в разговоре с авторам YouTube-проекта Stand Up Battle Club, новый эпизод которого вышел 8 февраля. 

"У нас вообще слово "теща" запрещено", – признался певец. По словам Мирзояна, он называет тещу мамой. 

Осенью 2022 года Нина Матвиенко рассказывала, что воспринимает Мирзояна как сына. При этом дочь артистки, украинская певица Тоня Матвиенко, обращается к ней на "вы".

Контекст:

Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей дочкой – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.

Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Сейчас он живет вместе с тещей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, Нина Матвиенко
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