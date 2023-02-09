Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть

Об этом он рассказал в разговоре с авторам YouTube-проекта Stand Up Battle Club, новый эпизод которого вышел 8 февраля.
"У нас вообще слово "теща" запрещено", – признался певец. По словам Мирзояна, он называет тещу мамой.
Осенью 2022 года Нина Матвиенко рассказывала, что воспринимает Мирзояна как сына. При этом дочь артистки, украинская певица Тоня Матвиенко, обращается к ней на "вы".
Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей дочкой – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.
Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Сейчас он живет вместе с тещей.