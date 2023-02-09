Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть

Об этом он рассказал в разговоре с авторам YouTube-проекта Stand Up Battle Club, новый эпизод которого вышел 8 февраля.

"У нас вообще слово "теща" запрещено", – признался певец. По словам Мирзояна, он называет тещу мамой.

Осенью 2022 года Нина Матвиенко рассказывала, что воспринимает Мирзояна как сына. При этом дочь артистки, украинская певица Тоня Матвиенко, обращается к ней на "вы".