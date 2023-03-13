Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
Новости

Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кидман раскритиковали за "бессмысленные цветы" на платье
Кидман раскритиковали за "бессмысленные цветы" на платье
Фото: ЕРА

13 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар 2023". Интернет-издание "ГОРДОН" публикует фото знаменитостей, чьи образы названы самыми худшими.

Авторитетный модный журнал Highsnobiety в своем обзоре назвал незавершенным образ канадской актрисы Сандры О, обратив внимание на контраст между прической, платьем и излишне строгими аксессуарами. 

Наряд голливудской актрисы Николь Кидман эксперты издания внесли в список самых худших из-за огромных цветов, которые назвали "бессмысленными" и сравнили с "безвкусным пятном".

Образ британской актрисы Флоренс Пью эксперты раскритиковали за сочетание платья с "велосипедками".

Кубино-испанская актриса Ана де Армас оказалась в списке знаменитостей в самых худших нарядах из-за слишком бледного оттенка своего платья. По мнению авторов статьи, "нижняя часть туловища актрисы превращается в море бесформенных оборок".

Образ американской актрисы Руни Мары эксперты внесли в рейтинг антитрендов без особых комментариев.

Также в этом списке оказались американские актрисы Ева Лонгория и Элизабет Бэнкс.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рейтинг, Лос-Анджелес, платье, Николь Кидман, Ева Лонгория, Руни Мара, Элизабет Бэнкс, Флоренс Пью, Ана де Армас, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
Алеся БАЦМАН
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Галина ГРИШИНА
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 