Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото

Кидман раскритиковали за "бессмысленные цветы" на платье Фото: ЕРА

Авторитетный модный журнал Highsnobiety в своем обзоре назвал незавершенным образ канадской актрисы Сандры О, обратив внимание на контраст между прической, платьем и излишне строгими аксессуарами.

Наряд голливудской актрисы Николь Кидман эксперты издания внесли в список самых худших из-за огромных цветов, которые назвали "бессмысленными" и сравнили с "безвкусным пятном".

Образ британской актрисы Флоренс Пью эксперты раскритиковали за сочетание платья с "велосипедками".

Кубино-испанская актриса Ана де Армас оказалась в списке знаменитостей в самых худших нарядах из-за слишком бледного оттенка своего платья. По мнению авторов статьи, "нижняя часть туловища актрисы превращается в море бесформенных оборок".

Образ американской актрисы Руни Мары эксперты внесли в рейтинг антитрендов без особых комментариев.

Также в этом списке оказались американские актрисы Ева Лонгория и Элизабет Бэнкс.