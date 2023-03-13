Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото

Авторитетный модный журнал Highsnobiety в своем обзоре назвал незавершенным образ канадской актрисы Сандры О, обратив внимание на контраст между прической, платьем и излишне строгими аксессуарами.
Наряд голливудской актрисы Николь Кидман эксперты издания внесли в список самых худших из-за огромных цветов, которые назвали "бессмысленными" и сравнили с "безвкусным пятном".
Образ британской актрисы Флоренс Пью эксперты раскритиковали за сочетание платья с "велосипедками".
Кубино-испанская актриса Ана де Армас оказалась в списке знаменитостей в самых худших нарядах из-за слишком бледного оттенка своего платья. По мнению авторов статьи, "нижняя часть туловища актрисы превращается в море бесформенных оборок".
Образ американской актрисы Руни Мары эксперты внесли в рейтинг антитрендов без особых комментариев.
Также в этом списке оказались американские актрисы Ева Лонгория и Элизабет Бэнкс.