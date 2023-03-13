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13 марта, 2023
 
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Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клопотенко считает, что члены Академии кинематографических искусств и наук идеализируют Навального
Клопотенко считает, что члены Академии кинематографических искусств и наук идеализируют Навального
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко 13 марта в Instagram отреагировал на то, что победителем в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" стал фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

Клопотенко разместил фотоколлаж, состоящий из двух снимков. На одном из них изображен бутерброд с колбасой, а на другом – хлеб с плесенью.

Используя изображение бутерброда с колбасой, Клопотенко обыграл известную фразу российского оппозиционера об оккупированном Россией Крыму. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал осенью 2014 года Навальный.

Он отметил, что фото бутерброда с колбасой – это то, как видят Навального члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие фильму о нем "Оскар", а фото хлеба с плесенью – это то, каким видят Навального украинцы.

Контекст:

Россия оккупировала Автономную Республику Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре после оккупации Крыма России начала вооруженную агрессию на Донбассе, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с нескольких направлений.

В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года отмечал, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его заявления о Крыме и ожидает извинений, если он "в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе".

"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – подчеркнул Кулеба.

13 марта 2023 года фильм "Навальный" был удостоен "Оскара". В этой же номинации на победу претендовала лента о воспитанниках детского приюта в Лисичанске "Дом из заноз"

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, Алексей Навальный, Евгений Клопотенко, Оскар 2023
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