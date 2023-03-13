Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью

Клопотенко разместил фотоколлаж, состоящий из двух снимков. На одном из них изображен бутерброд с колбасой, а на другом – хлеб с плесенью.
Используя изображение бутерброда с колбасой, Клопотенко обыграл известную фразу российского оппозиционера об оккупированном Россией Крыму. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал осенью 2014 года Навальный.
Он отметил, что фото бутерброда с колбасой – это то, как видят Навального члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие фильму о нем "Оскар", а фото хлеба с плесенью – это то, каким видят Навального украинцы.
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Россия оккупировала Автономную Республику Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре после оккупации Крыма России начала вооруженную агрессию на Донбассе, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с нескольких направлений.
В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года отмечал, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его заявления о Крыме и ожидает извинений, если он "в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе".
"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – подчеркнул Кулеба.
13 марта 2023 года фильм "Навальный" был удостоен "Оскара". В этой же номинации на победу претендовала лента о воспитанниках детского приюта в Лисичанске "Дом из заноз".