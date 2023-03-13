Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью

Клопотенко разместил фотоколлаж, состоящий из двух снимков. На одном из них изображен бутерброд с колбасой, а на другом – хлеб с плесенью.

Используя изображение бутерброда с колбасой, Клопотенко обыграл известную фразу российского оппозиционера об оккупированном Россией Крыму. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал осенью 2014 года Навальный.

Он отметил, что фото бутерброда с колбасой – это то, как видят Навального члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие фильму о нем "Оскар", а фото хлеба с плесенью – это то, каким видят Навального украинцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)