Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
Новости

Названы лауреаты премии "Оскар 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Триумфатором премии стал фильм "Все везде и сразу", получив семь статуэток "Оскар"
Триумфатором премии стал фильм "Все везде и сразу", получив семь статуэток "Оскар"
Фото: ЕРА

В ночь с 12-го на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии "Оскар 2023". Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стал комедийный боевик "Все везде и сразу" – он был представлен в 11 номинациях, получив награду в семи из них. Всего было объявлено победителей в 24 номинациях. 

Список лауреатов: 

  • "Лучший фильм" – "Все везде и сразу";  
  • "Лучший актер" – Брендан Фрейзер ("Кит"); 
  • "Лучшая актриса" – Мишель Ео ("Все везде и сразу");
  • "Лучшая режиссерская работа" – "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта; 
  • "Лучшая актриса второго плана" – Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу"); 
  • "Лучший актер второго плана" – Кэ Хью Кван ("Все везде и сразу");
  • "Лучшее документальное кино на иностранном языке" – "Навальный";
  • "Лучший документальный короткометражный фильм" – "Заклинатели слонов";
  • "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" – "Пиноккио Гильермо дель Торо";
  • "Лучший анимационный короткометражный фильм" – "Мальчик, крот, лиса и лошадь";
  • "Лучший международный художественный фильм" – "На Западном фронте без перемен";
  • "Лучший игровой короткометражный фильм" – "Ирландское прощание";
  • "Лучший адаптированный сценарий" – "Говорят женщины";
  • "Лучший оригинальный сценарий" – "Все везде и сразу";
  • "Лучшие визуальные эффекты" – "Аватар: Путь воды";
  • "Лучший монтаж фильма" – "Все везде и сразу"; 
  • "Лучшая песня к фильму" – "На Западном фронте без перемен"; 
  • "Лучший оригинальный саундтрек" – Naatu Naatu ("RRR: Вставай. Рычи. Протестуй").
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, Алексей Навальный, режиссер, Лос-Анджелес, Гильермо дель Торо, церемония, Оскар 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Галина ГРИШИНА
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Галина ГРИШИНА
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
Галина ГРИШИНА
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
Алеся БАЦМАН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 