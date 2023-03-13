Названы лауреаты премии "Оскар 2023"

Триумфатором премии стал фильм "Все везде и сразу", получив семь статуэток "Оскар" Фото: ЕРА

Триумфатором премии стал комедийный боевик "Все везде и сразу" – он был представлен в 11 номинациях, получив награду в семи из них. Всего было объявлено победителей в 24 номинациях.

Список лауреатов: