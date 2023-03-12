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12 марта, 2023
 
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"Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки

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95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13 марта
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13 марта
Фото: ЕРА

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар 2023" отказались от традиционной красной ковровой дорожки – в этом году ее заменит дорожка цвета шампанского. Новый ковер был расстелен в присутствии журналистов 8 марта. Об этом сообщается в репортаже Associated Press.

Организаторы церемонии в официальном комментарии заявили, что сменили цвет ковровой дорожки, так как хотели, чтобы она напоминала "пляж на закате" и вызывала "чувство покоя и умиротворения".

The New York Times подчеркивает, что в течение 62 лет цвет ковровой дорожки не менялся. Издание обратило внимание, что ковровые дорожки цвета шампанского в этом году были также расстелены во время вручения премий "Эмми", "Золотой глобус" и на премьере фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

ВИДЕО
Видео: Associated Press / YouTube
Контекст:

Красные ковровые дорожки стали обязательным атрибутом премий и культурных мероприятий с 1922 года. Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" впервые использовали красное ковровое покрытие в 1961 году.

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13-е марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел.

Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале "Суспільне" будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин. 

Номинантов на премию можно посмотреть здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, фильм, традиции, церемония, Оскар 2023
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