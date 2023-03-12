  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки

Организаторы церемонии в официальном комментарии заявили, что сменили цвет ковровой дорожки, так как хотели, чтобы она напоминала "пляж на закате" и вызывала "чувство покоя и умиротворения".
The New York Times подчеркивает, что в течение 62 лет цвет ковровой дорожки не менялся. Издание обратило внимание, что ковровые дорожки цвета шампанского в этом году были также расстелены во время вручения премий "Эмми", "Золотой глобус" и на премьере фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".
Красные ковровые дорожки стали обязательным атрибутом премий и культурных мероприятий с 1922 года. Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" впервые использовали красное ковровое покрытие в 1961 году.
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13-е марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел.
Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале "Суспільне" будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.
Номинантов на премию можно посмотреть здесь.