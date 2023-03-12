  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 12-го на 13 марта Фото: ЕРА

Организаторы церемонии в официальном комментарии заявили, что сменили цвет ковровой дорожки, так как хотели, чтобы она напоминала "пляж на закате" и вызывала "чувство покоя и умиротворения".

The New York Times подчеркивает, что в течение 62 лет цвет ковровой дорожки не менялся. Издание обратило внимание, что ковровые дорожки цвета шампанского в этом году были также расстелены во время вручения премий "Эмми", "Золотой глобус" и на премьере фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".



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Видео: Associated Press / YouTube