"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко

Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.