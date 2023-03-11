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11 марта, 2023
 
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"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко

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В фильме показано путешествие Клопотенко по Украине в поисках лучших рецептов борща
В фильме показано путешествие Клопотенко по Украине в поисках лучших рецептов борща
Фото: depositphotos.com

На американской стриминговой платформе Netflix 30 марта состоится премьера украинского документального фильма "Борщ. Секретный ингредиент" с участием украинского ресторатора и кулинарного эксперта Евгения Клопотенко. Об этом он сообщил 10 марта в Instagram.

В фильме показано путешествие Клопотенко по Украине в поисках лучших рецептов борща. В ходе поездки эксперт демонстрирует "разнообразие идей и традиционной [украинской] культуры", говорится в анонсе.

Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Netflix, борщ, Евгений Клопотенко
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