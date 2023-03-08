"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"

На обнародованном скриншоте изображена банка с хреном, а на этикетке видна советская коммунистическая символика. В подписи к фото Клопотенко поздравил украинских мужчин с "праздником советских защитников".

Блогер признался, что за эти 11 лет его отношение к советским праздникам полностью изменилось.

"Раньше я поздравлял мужчин, – прокомментировал он скриншот. – Это зло у нас в подкорке мозга, но надо из себя его выскабливать каждую секунду. У меня получилось – получится и у вас".