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08 марта, 2023
 
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"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"

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Клопотенко: Раньше я поздравлял мужчин
Клопотенко: Раньше я поздравлял мужчин
Фото: Євген Клопотенко / Facebook

Украинский кулинарный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко 8 марта в Facebook разместил скриншот публикации, сделанной 23 февраля 2012 года на странице его проекта "Гастромайстерня".

На обнародованном скриншоте изображена банка с хреном, а на этикетке видна советская коммунистическая символика. В подписи к фото Клопотенко поздравил украинских мужчин с "праздником советских защитников". 

Блогер признался, что за эти 11 лет его отношение к советским праздникам полностью изменилось.

"Раньше я поздравлял мужчин, – прокомментировал он скриншот. – Это зло у нас в подкорке мозга, но надо из себя его выскабливать каждую секунду. У меня получилось – получится и у вас". 

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/pfbid02o6o1LrdEvpGXioARqwUC99pAt45DGAA8zkhWDrPNLkRnQiqs4GzAANqtmZrvfZbpl

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: 8 марта, Евгений Клопотенко
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