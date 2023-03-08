"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"

На обнародованном скриншоте изображена банка с хреном, а на этикетке видна советская коммунистическая символика. В подписи к фото Клопотенко поздравил украинских мужчин с "праздником советских защитников".
Блогер признался, что за эти 11 лет его отношение к советским праздникам полностью изменилось.
"Раньше я поздравлял мужчин, – прокомментировал он скриншот. – Это зло у нас в подкорке мозга, но надо из себя его выскабливать каждую секунду. У меня получилось – получится и у вас".
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.