Подборка мемов к 8 Марта. Видео

Бедняков: Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году Скриншот: biedniakov / Instagram

Авторы этого ролика озвучили главное желание девушек на 8 Марта, перепев хит американской певицы Майли Сайрус Flowers на новый лад.

Украинские TikTok-блогеры с помощью специальных приложений подготовили для украинок поздравление с праздником от имени американского рэпера Snoop Dogg. В ролике он говорит на украинском языке: "Я не знаю, хто ти, я не знаю, де ти, але з 8 Березня вітаю".

Шуточное видео 8 марта в Instagram разместил украинский ведущий Андрей Бедняков, записав ролик с букетом, который одолжил у продавца, а затем вернул.

"А вы будете покупать?" – слышен за кадром женский голос в конце видео.

"Нет, конечно. Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году", – отшутился ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii Biedniakov (@biedniakov)