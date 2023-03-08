Подборка мемов к 8 Марта. Видео

Авторы этого ролика озвучили главное желание девушек на 8 Марта, перепев хит американской певицы Майли Сайрус Flowers на новый лад.
Украинские TikTok-блогеры с помощью специальных приложений подготовили для украинок поздравление с праздником от имени американского рэпера Snoop Dogg. В ролике он говорит на украинском языке: "Я не знаю, хто ти, я не знаю, де ти, але з 8 Березня вітаю".
@lam_television Всім жінкам бажаємо щастя, кохання та процвітання * .. #lamtv #lamtelevision #maksilam #8березня #8march #квіти #поздоровлення #переозвучкаукраїнською оригинальный звук - lam_tv
Шуточное видео 8 марта в Instagram разместил украинский ведущий Андрей Бедняков, записав ролик с букетом, который одолжил у продавца, а затем вернул.
"А вы будете покупать?" – слышен за кадром женский голос в конце видео.
"Нет, конечно. Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году", – отшутился ведущий.
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Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.