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08 марта, 2023
 
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Подборка мемов к 8 Марта. Видео

Бедняков: Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году
Бедняков: Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году
Скриншот: biedniakov / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку смешных и оригинальных мемов, посвященных Международному женскому дню 8 Марта.

Авторы этого ролика озвучили главное желание девушек на 8 Марта, перепев хит американской певицы Майли Сайрус Flowers на новый лад.

Украинские TikTok-блогеры с помощью специальных приложений подготовили для украинок поздравление с праздником от имени американского рэпера Snoop Dogg. В ролике он говорит на украинском языке: "Я не знаю, хто ти, я не знаю, де ти, але з 8 Березня вітаю". 

Шуточное видео 8 марта в Instagram разместил украинский ведущий Андрей Бедняков, записав ролик с букетом, который одолжил у продавца, а затем вернул. 

"А вы будете покупать?" – слышен за кадром женский голос в конце видео.

"Нет, конечно. Мои все за границей. Хоть раз сэкономлю в этом году", – отшутился ведущий.

Контекст:

Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: 8 марта, цветы, Майли Сайрус, женщины, Андрей Бедняков, TikTok
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