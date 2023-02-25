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25 февраля, 2023
 
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I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео

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Сайрус и Хемсворт официально расторгли брак в конце января 2020 года
Сайрус и Хемсворт официально расторгли брак в конце января 2020 года
Фото: ЕРА

Песня американской певицы Майли Сайрус Flowers, которую она презентовала 13 января в день рождения своего бывшего мужа, австралийского актера Лиама Хемсворта, продолжает лидировать в мировых чартах. На это артистка обратила внимание поклонников, опубликовав 21 февраля соответствующий пост в Instagram.

Она отметила, что композиция уже пятую неделю подряд занимает первое место в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100. За это же время клип на песню в YouTube посмотрели более 246 млн раз. 

В публикации на сайте Official Charts 24 февраля отмечается, что Flowers Сайрус сохраняет свое лидерство в официальном чарте синглов шестую неделю подряд.

"I can buy myself flowers (Я могу сама себе купить цветы)", – поет Сайрус в композиции. Именно этот фрагмент трека завирусился в TikTok и используется блогерами для озвучки своих роликов. В этом куплете разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.

Об успехе трека Сайрус писали многие СМИ, включая The Guardian, называя его "гимном о расставании", хотя прямого упоминания имени ее бывшего мужа в треке нет.

Сам Хемсворт пока что публично не комментировал посвященный ему бывшей женой трек.

ВИДЕО
Видео: Miley Cyrus / YouTube
Контекст:

Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения. 

В конце 2018 года они зарегистрировали брак, а уже летом 2019-го стало известно, что супруги расстались. В конце января 2020 года их брак был расторгнут.

Flowers  сингл из будущего, восьмого, студийного альбома певицы Endless Summer Vacation, релиз которого запланирован на 10 марта.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Instagram, цветы, Майли Сайрус, певица, Лиам Хемсворт, TikTok, расставание
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