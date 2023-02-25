  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео

Она отметила, что композиция уже пятую неделю подряд занимает первое место в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100. За это же время клип на песню в YouTube посмотрели более 246 млн раз.
В публикации на сайте Official Charts 24 февраля отмечается, что Flowers Сайрус сохраняет свое лидерство в официальном чарте синглов шестую неделю подряд.
"I can buy myself flowers (Я могу сама себе купить цветы)", – поет Сайрус в композиции. Именно этот фрагмент трека завирусился в TikTok и используется блогерами для озвучки своих роликов. В этом куплете разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.
Об успехе трека Сайрус писали многие СМИ, включая The Guardian, называя его "гимном о расставании", хотя прямого упоминания имени ее бывшего мужа в треке нет.
Сам Хемсворт пока что публично не комментировал посвященный ему бывшей женой трек.
Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения.
В конце 2018 года они зарегистрировали брак, а уже летом 2019-го стало известно, что супруги расстались. В конце января 2020 года их брак был расторгнут.
Flowers – сингл из будущего, восьмого, студийного альбома певицы Endless Summer Vacation, релиз которого запланирован на 10 марта.