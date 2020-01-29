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29 января, 2020
 
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Сайрус и Хемсворт завершили процесс развода

Американская певица Майли Сайрус и актер Крис Хемсворт 22 февраля получат все документы, подтверждающие, что они не муж и жена.

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Вместе в браке Сайрус и Хемсворт прожили почти восемь месяцев
Вместе в браке Сайрус и Хемсворт прожили почти восемь месяцев
Фото: mileycyrus / Instagram

Американская певица Майли Сайрус и актер Крис Хемсворт завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает издание Radar Online.

22 февраля бывшие супруги получат документы, подтверждающие, что они больше не муж и жена.

Вместе в браке Сайрус и Хемсворт прожили почти восемь месяцев. Бракоразводный процесс продолжается с августа 2019 года.

Пара рассталась мирно. Они договорились, что Сайрус оставит себе домашних животных. У них с Хемсвортом было девять собак, четыре кота, свинья и четыре лошади. 

О расставании Сайрус и Хемсворта стало известно 10 августа.

Пара узаконила свои отношения в декабре 2018 года

Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения.

Теги: Майли Сайрус, развод, Лиам Хемсворт
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