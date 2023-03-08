"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам

"Украинская женщина сегодня – кто она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководитель компании, спортсмен, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии, – написал Залужный. – Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, ожидающая дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой".

Обращаясь к украинкам, Залужный отметил, что "каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Каждая на своем фронте.

"Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", – подытожил Залужный.