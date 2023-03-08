"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам

"Украинская женщина сегодня – кто она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководитель компании, спортсмен, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии, – написал Залужный. – Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, ожидающая дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой".
Обращаясь к украинкам, Залужный отметил, что "каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Каждая на своем фронте.
"Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", – подытожил Залужный.
Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.