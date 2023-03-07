Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном

На снимке писатель держит в руках несколько экземпляров своей книги "Месопотамия". По словам Жадана, во время встречи они обсудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и американского актера Джонни Деппа, который снимался у Джармуша.
"Пришли к выводу, что генерал Залужный круче", – сообщил Жадан.
Зустрілися з Джимом Джармушем. Поговорили про Джонні Деппа та генерала Залужного. Дійшли висновку, що генерал Залужний крутіший)))— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) March 7, 2023
Усім в Україні доброго ранку. pic.twitter.com/H7JPiSUVqt
Жадан находится в США с двухнедельным концертным туром в поддержку ВСУ.
Джармуш – многократный призер Каннского кинофестиваля. В 1995 году он снял Деппа в главной роли в своем фильме "Мертвец".