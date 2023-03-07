Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном

По словам Жадана, Джармуш признал, что Залужный круче Деппа Фото: ЕРА

На снимке писатель держит в руках несколько экземпляров своей книги "Месопотамия". По словам Жадана, во время встречи они обсудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и американского актера Джонни Деппа, который снимался у Джармуша.

"Пришли к выводу, что генерал Залужный круче", – сообщил Жадан.

Зустрілися з Джимом Джармушем. Поговорили про Джонні Деппа та генерала Залужного. Дійшли висновку, що генерал Залужний крутіший)))



Усім в Україні доброго ранку. pic.twitter.com/H7JPiSUVqt — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) March 7, 2023