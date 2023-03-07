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07 марта, 2023
 
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Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном

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По словам Жадана, Джармуш признал, что Залужный круче Деппа
По словам Жадана, Джармуш признал, что Залужный круче Деппа
Фото: ЕРА

Украинский писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан, который сейчас находится в США, встретился с американским режиссером Джимом Джармушем. Совместное фото Жадан разместил 7 марта в Twitter.

На снимке писатель держит в руках несколько экземпляров своей книги "Месопотамия". По словам Жадана, во время встречи они обсудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и американского актера Джонни Деппа, который снимался у Джармуша.

"Пришли к выводу, что генерал Залужный круче", – сообщил Жадан.

Контекст:

Жадан находится в США с двухнедельным концертным туром в поддержку ВСУ. 

Джармуш – многократный призер Каннского кинофестиваля. В 1995 году он снял Деппа в главной роли в своем фильме "Мертвец". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, Джонни Депп, Джим Джармуш
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