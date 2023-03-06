Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите

"Всем сердцем молюсь непрестанно. Так болит тот фронт, столько родных людей на том фронте. Не останавливаю молитвы ни на мгновение. Год назад было страшно, но не было уныния. А сейчас накрывает время от времени, потому что невыносимо, – написала артистка. – Боже! Дай силы и защиты каждому бойцу! Дай бог силы и защиты генералу Залужному! Молюсь и верю. Вы удержали Украину, Валерий Федорович! Вы ее освободите".
Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с Залужным.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.