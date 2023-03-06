Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите

"Всем сердцем молюсь непрестанно. Так болит тот фронт, столько родных людей на том фронте. Не останавливаю молитвы ни на мгновение. Год назад было страшно, но не было уныния. А сейчас накрывает время от времени, потому что невыносимо, – написала артистка. – Боже! Дай силы и защиты каждому бойцу! Дай бог силы и защиты генералу Залужному! Молюсь и верю. Вы удержали Украину, Валерий Федорович! Вы ее освободите".

Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с Залужным.