Залужный и Сырский выступили за продолжение обороны Бахмута на заседании ставки – Офис президента

В ходе заседания командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта и, как говорится в сообщении, "особенно подробно рассмотрели ситуацию в Бахмуте".

"Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – заявили в Офисе президента.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

То, как в пресс-службе акцентировали внимание на том, что Зеленский спрашивал мнение военного руководства, может быть связано с сегодняшней публикацией Bild. Немецкое издание опубликовало материал, в котором утверждает со ссылкой на собственные источники, что между Зеленским и Залужным "возник спор по поводу битвы в районе Бахмута".

По информации Bild, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об отводе войск из Бахмута по тактическим соображениям. Издание утверждает, что большинство бойцов в регионе разделяют эту позицию и "не понимают причин, по которым город продолжают удерживать". "Они спрашивают: "Какова стратегия? Почему мы должны окапываться, когда враг нас окружает?" – цитирует Bild неназванного украинского военного аналитика.

В то же время, отмечает издание, в украинском правительстве обращают внимание, что российская армия понесла под Бахмутом значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Другой военный эксперт оценил соотношение потерь под Бахмутом между украинцами и россиянами как 1:7. Кроме того, отмечается в материале, если бы украинские военные отступили из Бахмута, то "такие же бои начались бы и в других местах". По словам аналитиков, цель состоит в том, чтобы не дать россиянами продвинуться вперед и при этом нанести им как можно более тяжелые потери.

Однако, считают журналисты Bild, между Зеленским и Залужным "речь идет уже не только о военных вопросах". По мнению авторов материала, если в начале полномасштабной войны между двумя лидерами существовало большое единство и роли были четко распределены, то теперь, по мере роста популярности главнокомандующего ВСУ, Зеленский и его окружение, "очевидно, видят в нем возможного конкурента" на президентских выборах, несмотря на то, что Залужный никогда не заявлял о подобных амбициях.