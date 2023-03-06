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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Сырский выступили за продолжение обороны Бахмута на заседании ставки – Офис президента

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Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать об отводе войск из Бахмута, утверждает Bild
Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать об отводе войск из Бахмута, утверждает Bild
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором руководство украинской армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ходе заседания командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта и, как говорится в сообщении, "особенно подробно рассмотрели ситуацию в Бахмуте". 

"Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – заявили в Офисе президента. 

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

То, как в пресс-службе акцентировали внимание на том, что Зеленский спрашивал мнение военного руководства, может быть связано с сегодняшней публикацией Bild. Немецкое издание опубликовало материал, в котором утверждает со ссылкой на собственные источники, что между Зеленским и Залужным "возник спор по поводу битвы в районе Бахмута".

По информации Bild, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об отводе войск из Бахмута по тактическим соображениям. Издание утверждает, что большинство бойцов в регионе разделяют эту позицию и "не понимают причин, по которым город продолжают удерживать". "Они спрашивают: "Какова стратегия? Почему мы должны окапываться, когда враг нас окружает?" – цитирует Bild неназванного украинского военного аналитика. 

В то же время, отмечает издание, в украинском правительстве обращают внимание, что российская армия понесла под Бахмутом значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Другой военный эксперт оценил соотношение потерь под Бахмутом между украинцами и россиянами как 1:7. Кроме того, отмечается в материале, если бы украинские военные отступили из Бахмута, то "такие же бои начались бы и в других местах". По словам аналитиков, цель состоит в том, чтобы не дать россиянами продвинуться вперед и при этом нанести им как можно более тяжелые потери.

Однако, считают журналисты Bild, между Зеленским и Залужным "речь идет уже не только о военных вопросах". По мнению авторов материала, если в начале полномасштабной войны между двумя лидерами существовало большое единство и роли были четко распределены, то теперь, по мере роста популярности главнокомандующего ВСУ, Зеленский и его окружение, "очевидно, видят в нем возможного конкурента" на президентских выборах, несмотря на то, что Залужный никогда не заявлял о подобных амбициях. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут"

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Теги: Донецкая область, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, Валерий Залужный, Александр Сырский, Bild
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